Phil Bauhaus is de snelste van het pak in openingsetappe Ronde van Polen en is de eerste leider

wielrennenDe Duitser Phil Bauhaus heeft de openingsetappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De renner van Team Bahrain Victorious was de snelste in een sprintje bergop en is uiteraard ook de eerste leider. Morgen krijgen de renners een bergetappe voor de kiezen.

Van 9 tot en met 15 augustus staat de Ronde van Polen op het programma. De rittenkoers van een week kwam de laatste jaren vooral negatief in het nieuws. Vorig jaar liep het in de eerste etappe al mis. De Nederlandse spurtbom Dylan Groenewegen week in volle sprint van zijn lijn af en bracht zijn landgenoot Fabio Jakobsen ten val. De renner van Deceuninck-Quick.Step vloog dwars door de dranghekken heen en raakte zwaargewond. Er werd even gevreesd voor zijn leven, maar Jakobsen is intussen weer renner. Hij won ook al enkele wedstrijden sinds zijn comeback. Gelukkig maar!

Twee jaar geleden liep het evenwel niet goed af. Onze talentvolle landgenoot Bjorg Lambrecht kwam ten val in de derde etappe en botste met zijn borst tegen een een duiker. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleefde de klap niet. Hij overleed in het ziekenhuis. We hopen zo’n toestanden in deze 78ste editie van de Ronde van Polen niet mee te maken. De openingsetappe was iets meer dan 216 kilometer lang en bracht de renners van Lublin naar Chelm. De laatste 500 meter liep omhoog over kasseien. De sterke mannen met een stevig eindschot leken de voornaamste kanshebbers op de zege.

Drie renners kozen al snel het hazenpad. Het waren Michał Paluta, Eugeny Fedorov en Sean Bennet die de zogenaamde vlucht van de dag vormden. Pascal Ackermann - die volgend jaar de overstap van Bora-hansgrohe naar UAE Team Emirates maakt - gaf op. Hij was een van de topfavorieten voor de etappezege, maar hij was ziek afgelopen week. Hij dacht volledig genezen te zijn, maar hij bleek nog steeds geen 100 procent te zijn. De drie vluchters werden op 46 kilometer van de streep weer gevat, maar er waren renners die zich niet bij een massasprint wouden neerleggen. Scully, Duchesne en Van Emden waren de volgende die het ruime sop kozen.

Uiteindelijk kwam alles weer samen en was een sprintje bergop met als inzet de eerste leiderstrui in deze Ronde van Polen, onvermijdelijk. Enkele renners probeerden het wel nog met een late uitval, maar de ploegen van de snelle mannen hadden alles onder controle. In het sprintje bergop was Phil Bauhaus de snelste van het pak. Hij won na een prangend duel met de Colombiaan Alvardo Hodeg van Deceuninck-Quick.Step. Edward Theuns finishte als vierde. Bauhaus is uiteraard ook de eerste leider.

