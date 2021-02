“Pfjoew”: Remco Evenepoel test voor eerste keer weer de benen op de Muur, en dat heeft hij gevoeld

Evenepoel mag sinds deze week opnieuw buiten fietsen en maakte daarvan gebruik om zijn collega’s goeiedag te gaan zeggen. Of hij strategisch gezien de beste keuze maakte, valt te betwijfelen, want hij maakte het zichzelf niet gemakkelijk. Lampaert en co. trokken vol door op de Muur en dat heeft Evenepoel gevoeld. Zijn conditie is helemaal weg na twee maanden zonder serieuze training en dan hakt zo’n beklimming aan hoge snelheid erin natuurlijk. Evenepoel kwam uitgeput boven en moest een minuutje bekomen van de inspanning. “Amai”, zei hij. “Het was de bedoeling om gewoon wat te volgen, maar de eerste keer zo hard… Pfjoew.”

Maar dat Evenepoel genoot van het feit dat hij weer echt coureur is, was duidelijk. Op de vraag wie er allemaal zin had in koers op zaterdag, ging het hand van Evenepoel mee de lucht in. In het echt zal het nog een maand of drie duren voor hij weer in competitie komt. Als alles goed blijft verlopen, maakt hij zijn rentree in de Ronde van Italië (8 tot 30 mei).