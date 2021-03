Peter Sagan sprint naar eerste seizoenszege in Ronde van Catalonië: “Voel me geweldig”

WielrennenPeter Sagan heeft de zesde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De drievoudige wereldkampioen was de snelste in een massasprint. Het is de eerste seizoenszege voor Sagan. Neoprof Maxim Van Gils werd knap tiende. Leider Adam Yates kwam niet in de problemen vandaag en gaat als leider van start in de slotrit van morgen.

Veel kansen kregen de sprinters niet in deze Ronde van Catalonië, maar vandaag konden ze hun snelle benen tonen. De Spaanse rittenkoers bestaat voornamelijk uit bergritten en veel snelle mannen staan er dan ook niet aan de start. Na meerdere ontsnapingspogingen van ondere andere Thomas De Gendt en Rémi Cavagna, wurmden vijf renners zich los van het peloton. Harold Tejada (Astana), Dmitrii Strakhov (Gazprom), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Mattias Jensen (Trek-Segafredo) en Antoine Duchesne (Groupama FDJ) hoopten voor de etappezege te strijden.

Volledig scherm © Photo News

Bora-hansgrohe in dienst van neoprof Jordi Meeus en drievoudig wereldkampioen Peter Sagan liet de vijf nooit ver wegrijden. Ook UAE en Team DSM hoopten op een massasprint met respectievelijk Max Kanter en Sebastiàn Molano. INEOS Grenadiers van leider Adam Yates nam een een snipperdag. Met nog 23 kilometer voor de boeg, ging Strakhov er alleen van door. De vier andere vluchters werden gevat. Uiteindelijk moest ook de 25-jarige Rus van Gazprom zich gewonnen geven op achttien kilometer van de streep.

Op de laatste klim van de dag kregen we verschillende speldenprikken, maar niemand geraakte echt weg. In de afdaling lukte het wel. Net als gisteren sloeg Rémi Cavagna een gat en probeerde hij het solo. Ook Cerny, zijn ploegmaat bij Deceunick-Quick.Step, deed nog een poging om weg te rijden, maar alle twee zonder resultaat. Een massasprint leek onvermijdelijk. In die sprint was de Slowaak duidelijk de snelste. Sagan boekte zijn eerste overwinning van het seizoen.

Onze jonge landgenoot Maxim Van Gils eindigde knap tiende. Van Gils maakte deel uit van het klimtalent in onze Next Gen-reeks. Maak hier kennis met Van Gils en de klimmers van morgen.

Sagan: “Voel me geweldig”

“Ik voel me geweldig”, zei Sagan na afloop. “Ons plan was om voor de zege te gaan en de wedstrijd vanaf de start te controleren. Dat deden we. Ik wil mijn ploegmaten bedanken, voor hun inspanning, want zij controleerden de wedstrijd van start tot finish. Het was een hele snelle, maar mooie etappe.”

Sagan liep een besmetting op met het coronavirus en hervatte daardoor pas het seizoen in de Tirreno-Adriatico. “Ik kwam naar deze rittenkoers nadat ik enkel Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo in de benen had en zonder enige rust na La Primavera. Nu hebben we al zes zware etappes achter de rug en dus voel ik me wel een beetje moe, maar ik ben blij dat ik nog een zege grijp. Het is fijn om het seizoen goed te kunnen starten, zeker na alles wat er is gebeurd de voorbije twee maanden. Er volgt nu nog een etappe, kort en snel wellicht en ik denk dat de ploegen die mikken op het klassement die zullen controleren. We zien wel hoe het uitdraait zondag.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.