“Peter Sagan ruilt BORA-Hansgrohe voor Franse TotalEnergies”

In het ‘pakket-Sagan’ zijn onder meer ook huidige BORA-ploegmaats Daniel Oss, Maciej Bodnar, Erik Baska, jongere broer Juraj en een persoonlijke verzorger, mecanicien en persattaché (Gabriele Uboldi) betrokken. Precies daarop ketsten enkele weken geleden de onderhandelingen af met Patrick Lefevere. De teammanager van Deceuninck-Quick.Step was wel degelijk geïnteresseerd in de renner zelf, maar paste vriendelijk voor zijn hele ‘hofhouding’. “Ik wil geen team in mijn team. Dat druist in tegen onze Wolfpack-filosofie”, klonk het. Sagan (31) is aan zijn vijfde jaar bij BORA-Hansgrohe bezig. Bij het Duitse WorldTourteam won hij onder meer het WK en de GP van Quebec (2017), Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix (2018), vijf ritten en twee groene truien in de Tour en twee etappes en de paarse puntentrui in de Giro.