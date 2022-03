Peter Sagan over zijn ambities en flirt met Patrick Lefevere: “Ik heb mezelf gemaakt, Evenepoel wordt gemaakt”

WielrennenSommigen zeggen dat zijn toekomst achter hem ligt. Maar zo is niet hoe Peter Sagan (32) het ziet. Hij blijft strijdvaardig, hij jaagt nog op die overwinning in Milaan-Sanremo. Hij jaagt nog op records. Dat zou zondag kunnen gebeuren, als hij voor de vierde keer Gent-Wevelgem wint. Hij is niet lief voor Patrick Lefevere en niet helemaal lief voor Remco Evenepoel. En hij blijft zo goed als de best verdienende renner in het peloton. “Ik krijg betaald voor wat ik beteken in deze sport.”