Peter Sagan ontkent transfer voor 8 miljoen naar Deceuninck-Quick.Step niet: “Zijn mijn zaken niet”

Wielrennen Van der Poel net sneller dan Pidcock in shorttrack Nove Mesto

15 mei Net als in het Duitse Albstadt heeft Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vrijdagavond in het Tsjechische Nove Mesto de shorttrackwedstrijd van de tweede wereldbekermanche mountainbike gewonnen. De Nederlander haalde het in de sprint voor de Brit Tom Pidcock.