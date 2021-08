Peter Sagan maakt na zeven weken rentree in Benelux Tour: “Als ik een kans zie, zal ik ze grijpen”

WielrennenEen knieoperatie, forfait voor de Spelen en een nieuwe ploeg. Dat was, in volgorde, het nieuws over Peter Sagan sinds hij op 8 juli in Saint-Paul Trois Châteaux uit de Tour de France is gestapt. Maar nu koerst Sagan weer. Hij maakte zijn rentree gisteren in de Benelux Tour en gaat door tot het WK en Parijs-Roubaix één week later. “Het is goed dat ik weer koers.”