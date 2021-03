Peter Sagan laat ook de Strade Bianche schieten

Peter Sagan, zijn broer Juraj en zijn ploegmaat Erik Baska testten eind januari positief op corona. Dat gebeurde tijdens een stage van het Bora-team op Gran Canaria. Het drietal ging tien dagen in quarantaine en besliste daarna om op Gran Canaria te blijven. Peter Sagan zegde af voor het Belgische openingsweekend en laat nu ook de Strade Bianche schieten. Zijn team is van oordeel dat de Strade te zwaar is om de competitie te hervatten.