Peter Sagan en broer Juraj testen opnieuw positief op het coronavirus

Veldrijden Het bewijs: Mathieu van der Poel viel wel degelijk in Zolder

Ging hij tegen de vlakte of niet? Na de opgave van Mathieu van der Poel (26) in de Superprestigemanche van Zolder kwamen er gemengde signalen. Mathieu zelf beweerde volgens zijn vader Adrie van niet. Ploegleider Christoph Roodhooft vertelde aan Play Sports dat hij wel degelijk was gevallen. Beelden geschoten door een toeschouwer aan de kant van het parcours bewijzen dat de wereldkampioen wel degelijk een tuimelperte maakte. Bij een stukje bergop in het zand schoof hij onderuit. Een duidelijke impact op die pijnlijke rug.

29 december