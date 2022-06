Peter Sagan, die felicitaties krijgt van Remco Evenepoel, na deugddoende zege: “Hey, ik leef nog”

Levensgevaarlijke finale

Enige kans

Voor Sagan was het de eerste overwinning van het seizoen. De allereerste ook voor zijn nieuwe Franse team TotalEnergies. «’Vandaag is je enige kans in deze ronde’, drukte de ploegleider me op het hart. Dus besloten we er vol voor te gaan. Ergens móet dat ook. Zwitserland is pure voorbereiding op de Tour, waar alles een stuk belangrijker is. Ik kan ook de hele dag in het peloton blijven zitten en gewoon binnenrijden. Maar dat heeft geen zin. Daarvoor ben ik niet naar hier gekomen.”

Begin januari werd de drievoudige wereldkampioen samen met broer Juraj getroffen door Covid. En reed vervolgens een non-voorjaar. «Verschrikkelijk, was het. Ik reed geen deuk in een pakje boter, vocht met mijn lichaam. Ik voelde pijn in de benen die ik niet gewoon ben en was niet in staat om te herstellen. Vlakke ritten in een ronde reed ik niet uit. Niet normaal. De ploeg bleef me steunen in moeilijke tijden. Jullie, journalisten, schreven intussen I don’t know what. Geen probleem, het is jullie job. Maar hey, ik leef dus nog. Dat toon ik nu wel aan. Ik zeg niet dat alles plots achter de rug is. Maar ik kan weer winnen. And my mind is better than ever before. Wat ik wel geleerd heb: life is life. Winnen is niet het allerbelangrijkste. Gezond zijn is dat wel.»