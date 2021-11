Peter Sagan biedt excuses aan na stevige boete voor het dronken verwonden van een agent: “Het zal niet meer gebeuren”

Wielrennen “Voor Nuyens kan het nooit genoeg zijn. Geld, geld en nog eens geld”: raadsman Walter Van Steenbrug­ge en Wout van Aert niet onder de indruk

Advocaat Walter Van Steenbrugge, die optreedt voor Wout van Aert, is niet onder de indruk van de démarche van Nick Nuyens en advocaat Rudi Desmet. “Er is geen enkele grondslag om disciplinaire maatregelen te vragen tegen Wout van Aert.” Daarnaast haalt hij bij VTM Nieuws (zie video hieronder) ook uit naar het kamp-Nuyens. “Dit is een pure beschadigingsactie. Voor Nuyens kan het nooit genoeg zijn. Geld, geld en nog eens geld.” Nuyens’ raadman Rudi Desmet vindt die beschuldiging er zwaar over.

18 november