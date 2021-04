Peloton reageert met gemengde gevoelens op uitstel Parijs-Roubaix: “Vijftig kilometer verderop kan de Ronde wél gereden worden”

Wielrennen Gianni Vermeersch, meester­knecht van Van der Poel in bloedvorm: “Mathieu maakt me sterker”

Hij doet zelf in (verre) ereplaatsen. Maakt in het Vlaamse werk deel uit van de brede subtop. Toch koerst Gianni Vermeersch (28) met slechts één devies: 'stand by his man'. Het wordt zondag, in de Ronde van Vlaanderen, niet anders. "Mathieu aan de zege helpen is mijn doel. Het énige doel."