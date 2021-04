Pello Bilbao wint koninginnenrit Tour of the Alps, Froome koos voor de vroege vlucht van de dag

WielrennenPello Bilbao heeft de vierde etappe in de Tour of the Alps gewonnen. De 31-jarige Spanjaard versloeg in een sprint met drie Simon Yates en Aleksandr Vlasov. Chris Froome trok in de aanval en zette zichzelf nog eens een positief daglicht.

Het was klimmen geblazen in de vierde etappe van de Tour of the Alps. In de langste etappe van deze Italiaanse rittenkoers van ruim 168 kilometer trokken de renners over twee passen: de Passo Castrin (24,5 kilometer aan 5,6%) en de Passo Campo (14,9 kilometer aan 6,2%). In de laatste twintig kilometer was er de klim naar Boniprati (10 kilometer aan 6,8%). Vanaf Boniprati waren er nog zes dalende kilometers naar de finish.

Na dertig kilometer kregen we een vlucht van negen renners. Chris Froome was van de partij. De viervoudige Tour de France winnaar worstelt al maanden met zichzelf en wou zich nog eens in de kijker rijden. Naast Froome was ook Felix Großschartner - de tweede van gisteren - aanwezig. Met nog achttien kilometer voor de boeg werden ze gegrepen.

Op de slotklim was het INEOS Grenadiers die aan de kop van het peloton sleurde en zo leider Simon Yates pijn wou doen, maar het was Sivakov zelf die moest afhaken. Het tactisch plannetje van de Britse formatie mislukte volledig. Hugh Carty opende de debatten op die slotklim, maar uiteindelijk bleken Vlasov en Yates de twee betere in koers. In de afdaling kwam de super daler Bilbao nog aansluiten. Zo gingen ze met drie naar de meet. Bilbao hield nipt Vlasov en Simon Yates af. Yates loopt verder uit in het klassement en kan de eindzege al ruiken.

