Pedersen slaat dubbelslag nadat hij Kooij klopt in ontregelde sprint, Merlier en De Lie komen niet aan sprinten toe

ANALYSE. Niet de afzegging van Wout van Aert voor de Strade roept vragen op, wel dat hij paar dagen later de Tirreno rijdt

Wout van Aert (28) rijdt zaterdag geen Strade Bianche. Dat is logisch als je nog met conditie-achterstand kampt. Dat hij twee dagen later wel start in Tirreno-Adriatico, is wél verrassend. Binnen de filosofie van Jumbo-Visma slaat die beslissing eigenlijk als een tang op een varken.