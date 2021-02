Pedersen neemt in Kuurne revanche voor slechte Omloop, monstervlucht Van der Poel strandt op twee kilometer

WielrennenMads Pedersen (25) heeft Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. De Deense ex-wereldkampioen haalde het in de sprint van een uitgedund peloton. Mathieu van der Poel stal de show met een monstervlucht van meer dan 80 kilometer, maar strandde op 2 kilometer van het einde. Voor Pedersen en Trek-Segafredo is deze zege een revanche nadat ze gisteren in de Omloop onzichtbaar bleven.

Een dag na de Omloop krijgt het peloton traditioneel een herkansing in Kuurne-Brussel-Kuurne, het tweede luik van het Vlaamse openingsweekend. Deceuninck-Quick.Step had met Ballerini z’n prijs gisteren al binnen, maar ploegen als Trek-Segafredo en AG2R hadden iets recht te zetten. Bijkomende factor: de figuur Mathieu van der Poel, die na de gedwongen exit in Kuurne wedstrijdkilometers kwam afmalen. En dat beloofde vuurwerk: “Ik wil koers maken”, was de Nederlandse kampioen duidelijk voor de start.

Na een gesloten openingsfase reed in verschillende trapjes een kopgroep van zes weg. BORA-hansgrohe had met Maciej Bodnar en Patrick Gamper twee pionnen mee, Ludwig De Winter en Tom Paquot hielden de Belgische eer hoog. Het peloton gaf de zes dapperen ruimte, maar UAE nam al snel de controle in handen. Het mocht duidelijk zijn dat Alexander Kristoff op revanche aasde na z’n pech gisteren in de slotkilometers. Mathieu van der Poel kwam intussen - zonder veel erg - in aanraking met een volgwagen.

Van der Poel steelt de show

MVDP beloofde vuurwerk en hield woord. Op de Kanarieberg ging de wereldkampioen veldrijden er als een speer vandoor. Enkel Jhonatan Narvaez nam de handschoen op. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers hield zich zeker niet in en reed vol mee met Van der Poel. Samen reden ze het gat op de vroege vluchters snel dicht. Victor Campenaerts en Jenthe Biermans gingen alleen in de tegenaanval, maar hun onderneming draaide op niets uit.

Op de Oude Kwaremont ontplofte de koers ook in het peloton. Terwijl Van der Poel en Narvaez de vroege vluchters tot de orde riep, versnelde Stuyven. Maar de winnaar van 2016 kreeg lik op stuk van een sterke Asgreen en een nog betere Degenkolb. Een select groepje met onder meer ook Naesen, Van Avermaet, Trentin, Pidcock en een andermaal makkelijk ogende Livyns. Op de Kluisberg probeerde Dylan Teuns de sprong naar voren te wagen, maar de groep bleef uiteindelijk samen achtervolgen op MVDP en co.

In de plaatselijke ronde in Kuurne was alles plots in één beeld te vatten. Van der Poel zag de groep met Van Avermaet en co naderen, maar ook de derde groep was niet kansloos. Het secondespel bleef kilometers lang duren, maar op twee kilometer van het einde strandde de monstervlucht dan toch. Weer een sprint dus in Kuurne, en daarin toonde Mads Pedersen zich met voorsprong de snelste. De ex-wereldkampioen verwees Turgis en Pidcock naar de dichtste ereplaatsen. Trek-Segafredo haalt zo z'n gram na de teleurstellende Omloop van gisteren.

