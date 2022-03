Pedersen klopt Van Aert en Philipsen in derde rit Parijs-Nice, Laporte komt ten val maar blijft leider

Na de valpartij van gisteren was de knie-averij bij Wout van Aert erger dan gedacht. “Het is meer dan een oppervlakkige schaafwonde”, vertelde hij voor de start van de derde etappe. Het was afwachten dus of hij voluit kon gaan. De rit lag hem alvast als gegoten. Een rustige aanloop, maar een lastige finale met een licht hellende finish. “Zo heb ik het graag.”

De vlucht had weinig kans op slagen. Jasper Philipsen voelde zich goed en zette Alpecin-Fenix aan het werk. Ook Trek-Segafredo, Quick.Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma deden hun duit in het zakje. Meer dan vijf minuten kregen De Gendt en co. niet. Op 24 kilometer van de finish was hun liedje uit. De Gendt werd wel ingerekend met zes bergpunten in de achterzak. Heeft hij zijn zinnen gezet op een vierde eindzege in het bergklassement?