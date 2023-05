Pedersen, Gaviria of een outsider: wie zijn de kanshebbers voor het puntenklassement?

In de schaduw van de roze strijd, zullen de snelle mannen de komende drie weken sprinten voor de ‘maglia ciclamino’, oftewel de paarse puntentrui. Vorig jaar verzamelde Arnaud Démare de meeste punten in de Ronde van Italië, maar hij verdedigt zijn titel niet. Wie zijn dit jaar de kanshebbers?

Topsprinters zoals Jakobsen, Philipsen en Merlier laten de Giro dit jaar links liggen. Hoewel er wel wat kansen zijn voor de snelle mannen, schrikken de 51.300 hoogtemeters de pure sprinters toch af. Deze Ronde van Italië lijkt eerder op maat van de sprinters die geen schrik hebben van een heuvel.

Mads Pedersen - Trek-Segafredo

Door velen getipt als dé favoriet voor de paarse trui. De Deen van Trek bewees in het voorjaar dat hij in goede vorm verkeert. Hij hoopt in Italië zijn trilogie te voltooien, een zege in alle grote rondes. Zijn pure sprintsnelheid in combinatie met zijn vermogen om bergjes te overleven, maken van hem de grootste kanshebber op het puntenklassement.

Dat hij een drieweekse rittenkoers aankan én tegelijk een puntenklassement kan winnen, bewees de 27-jarige renner vorig jaar in de Vuelta. Hij sloot zijn Spaanse verovering af met drie ritzeges en de groene puntentrui. Het variërende parcours in Italië speelt in het voordeel van Pedersen, aangezien hij op verschillende terreinen uit de voeten kan.

Volledig scherm Pedersen reed een uitstekend voorjaar. © Photo News

Michael Matthews - Jayco AlUla

Een andere snelle man die kan overleven in een harde koers is Michael Matthews. Corona hield hem eerder dit jaar weg uit Sanremo en had ongetwijfeld een invloed op zijn tegenvallende resultaten. Met zijn profiel als allrounder kan ‘Bling’ in veel etappes punten sprokkelen. Voor een massasprint lijkt hij net niet snel genoeg, maar in een uitgedund peloton kan hij meestrijden voor de winst.

Net zoals Pedersen sleepte hij al eens een puntenklassement in de wacht. In de Ronde van Frankrijk van 2017 ging hij André Greipel vooraf in de strijd om de groene trui. Die overwinning kan hem de nodige kan hem de nodige ervaring opleveren in deze Giro.

Volledig scherm Sprint 'Bling' dit jaar naar paars? © Photo News

Fernando Gaviria - Movistar

Sinds zijn vertrek bij UAE gaat het beter met de Colombiaan. Gaviria won vorige week nog met overmacht in de Ronde van Romandië en beschikt net op tijd over de juiste vorm. De sprintbom van Movistar lijkt een zekerheid voor de top vijf in een massasprint en zal daar heel wat punten kunnen sprokkelen voor zijn puntenklassement.

In 2017 mocht hij de ‘maglia ciclamino’ al eens mee naar huis nemen. Hij won toen maar liefst vier etappes en voelt zich dus goed op Italiaanse bodem. De vraag bij hem is of zijn team hem voldoende kan bijstaan in de zware ritten.

Volledig scherm Gaviria won vorige week nog in de Ronde van Romanië. © ANP / EPA

Pascal Ackermann - UAE Team Emirates

Misschien wel de puurste sprinter van dit peloton. De Duitser kan op een tweede plaats in de Bredene Koksijde Classic na nog geen straffe resultaten voorleggen dit jaar. Toch blijft hij een gevaarlijke klant in massasprints. In 2019 won hij ook al eens het puntenklassement in de Giro. Het grote nadeel van Ackermann: zijn team. In een team vol klimmers zal hij er vaak alleen voor staan. Kan hij zich op z'n eentje in de kijker rijden?

Volledig scherm © Photo News

Magnus Cort - EF Education-EasyPost

Nog een Deense kanshebber op de paarse trui. De ervaren rot won al verschillende etappes in grote rondes en is met zijn veelzijdige profiel een potentiële klant voor de trui. Als hij zich mengt in de massasprints, kan hij er wel eens dicht bij zijn dit jaar.

Volledig scherm © Photo News

Kaden Groves - Alpecin-Deceuninck

De ploeg van Alpecin-Deceuninck lijkt gebouwd rond de Australische sprinter. Hij zette de laatste maanden enkele goede resultaten neer en is een grote kanshebber op een ritzege. Het heuvelachtige parcours ligt hem niet helemaal, maar als hij goed omringd wordt weet je maar nooit.

Volledig scherm Kaden Groves is de snelle man bij Alpecin-Deceuninck. © Photo News

De Italiaanse hoop

De Giro is de belangrijkste koers van het jaar voor de Italianen. Tussen de snelle mannen vinden we enkele thuisrijders terug. In vlakke etappes zullen Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) en Simone Consonni (Cofidis) zeker meedingen om de zege. Vergeet ook Alberto Dainese (DSM), Andrea Vendrame (AG2R) en misschien zelfs Davide Ballerini (Soudal-Quick.Step) niet. Al lijkt die laatste vooral een dienende rol te zullen vervullen voor Remco Evenepoel.

Volledig scherm De snelle Italiaanse mannen. v.l.n.r.: Albanese, Ballerini, Dainese en Vendrame © Photo News / Photo News / Photo News / AFP

Eervolle vermelding

Hou altijd rekening met oude vos Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan). Zijn ploeg lijkt niet sterk genoeg om de Brit aan zeges te helpen, maar met al zijn ervaring kan de ‘Manx Missile’ nog steeds verrassen. Dat bewees hij onlangs nog met een derde plaats in de Scheldeprijs.

Geschiedenis van de ‘maglia ciclamino’ Rood, paars, rood en dan terug paars. De puntentrui veranderde al verschillende keren van kleur, maar steekt sinds de 100ste editie in 2017 weer in een paars jasje. De exacte formule is al enkele keren aangepast, het principe bleef wel altijd hetzelfde: elke dag zoveel mogelijk punten verzamelen. De ‘maglia ciclamino’ dankt zijn kleur aan de cyclaamplant, een paarse bloem die in de Alpen groeit. De trui wordt sinds 1966 uitgereikt en werd al 33 keer gewonnen door een Italiaan. Er prijken ook twee Belgen op de erelijst. Eddy Merckx won de trui twee keer (1968 en 1973), Roger De Vlaeminck drie (1972, 1974 en 1975). De laatste winnaar heet Arnaud Démare. De Fransman won de trui al twee keer, maar staat dit jaar niet op het startblad.