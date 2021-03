Pech blijft Sep Vanmarcke achtervolgen: West-Vlaming geeft forfait voor Dwars door Vlaanderen

“Ik moet noodgedwongen herschikken. Ik wil het niet hebben over een plan B, maar toch. Het is aan de renners die morgen starten om de kans die ze nu krijgen met beide handen aan te nemen. Wij vertrekken in Roeselare met zeven vrijbuiters. Anders moest er in dienst van gereden worden, nu is iedereen omzeggens vrij te doen wat men wil. Een ideale gelegenheid voor de jonge renners om zich eens te meten met de rest. Onderschat toch de kwaliteiten van Rudy Barbier, Tom Van Asbroeck en Hugo Hofstetter niet. En dan maar hopen dat we zondag weer kunnen beschikken over Sep Vanmarcke”, besluit Van Lancker.