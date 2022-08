Patrick Lefevere ziet magistrale Evenepoel, maar predikt kalmte: “In het weekend kan er met minuten gegooid worden”

VUELTACEO Patrick Lefevere zag in Spanje zijn poulain Remco Evenepoel de dagzege pakken in de tijdrit. “Magistraal, maar wat onze ambitie voor het klassement betreft verandert er niks. De top tien. De Vuelta duurt nog zeer lang.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toen Evenepoel vorige week de rode trui pakte, was je voorzichtig. Ben je nu lyrisch na de zege in de tijdrit?

“Over de tijdrit moeten we niet discussiëren. Dat was magistraal. Nog beter dan we vooraf verwacht hadden”

En over de situatie in het klassement?

“Zeker niet lyrisch. De Vuelta duurt echt nog heel lang. Er kan nog van alles gebeuren.”

De toptien-ambitie, is die niet stilaan wat voorbijgestreefd?

“Misschien voor Het Laatste Nieuws, maar niet ten huize Lefevere.“

Zelfs geen top vijf?

“Goed geprobeerd, maar dat zal je mij niet horen zeggen. We krijgen zondag een aankomst op een col van 2500 meter boven de zeespiegel. Daar boven betekent een bonus van vijf minuten niks. Kijk naar Pogacar in de Tour op de Granon. Een slecht moment en hij was drie minuten kwijt op een paar kilometer. We hebben al een van onze doelen bereikt: ritwinst. We rijden ook al langer in de leiderstrui dan gehoopt, maar we blijven kalm.”

Quote Ik zie nog veel koppeltjes. Twee van Team UAE en drie van Ineos-Grenadiers in de top tien. Remco kan zijn dichtste concurren­ten misschien zelf controle­ren, maar hij zal ook niet achter alles kunnen springen.

De tegenstanders kregen toch een flinke tik.

“Ja, maar kijk eens naar de stand. Ik zie nog veel koppeltjes. Twee van Team UAE en drie van Ineos-Grenadiers in de top tien. Gevaarlijke mannen. Remco kan zijn dichtste concurrenten misschien zelf controleren, maar hij zal ook niet achter alles kunnen springen. We zullen de komende dagen moeten hopen dat de ploeg zeer goed is. De meeste van zijn ploegmaten hebben het in de tijdrit bewust rustig aan gedaan, dat scheelt al.”

Verwacht je snel een offensief van zijn dichtste belagers?

“Moeilijk in te schatten. Roglic heeft veel ervaring en zal zeker de derde week afwachten om te willen toeslaan, tenzij hij deze week al een zwak moment bij Remco ziet. Mas reed voor zijn doen een zeer goede tijdrit en is ook een ronderenner die beter wordt naarmate het duurt.”

Waar loert het gevaar deze week?

“Overal. De rit van woensdag is zogezegd een rit voor de spurters, maar we kunnen het ons niet permitteren om niet vooraan te rijden. Bovendien wordt er zijwind verwacht. In het weekend krijgen we twee verschrikkelijke bergritten. Dan kan er met minuten gegooid worden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP