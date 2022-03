Patrick Lefevere zet schouders onder AG Insurance NXTG, met Jolien D’Hoore als ploegleider: “Wilde het niet op amateuristische manier doen”

WIELRENNENPatrick Lefevere zet de stap naar het vrouwenwielrennen. Vandaag heeft hij in Gent de vrouwenploeg voorgesteld die volgend jaar onder zijn vleugels terecht komt: AG Insurance NXTG. “De komst van Patrick is heel belangrijk voor de ploeg”, aldus Jolien D’Hoore, die ploegleider is bij het team.

Patrick Lefevere leek in het verleden niet happig om zich op het vrouwenwielrennen te storten, maar zet nu toch de stap. “Ik heb overwogen om het te doen, maar ik wilde het niet op een amateuristische manier doen. En ook niet met zomaar een team.” Lefevere gaat samenwerken met NXTG Racing, dat is het team van de Nederlandse Natascha den Ouden, die Lefevere “al een hele tijd kent”. Den Ouden is ex-wielrenster, ze is getrouwd met Servais Knaven, een oud-winnaar van Parijs-Roubaix die nu sportdirecteur is bij Ineos Grenadiers. De zussen Senne en Britt Knaven, dochters van, rijden nu voor het team, dat eigendom blijft van Natascha den Ouden.

De aanwezigheid van Jolien D’Hoore als ploegleider was een extra argument om vaart achter het project te zetten. “Jolien heeft de afgelopen jaren haar stempel gedrukt op het Belgische wielrennen. Toen ik vervolgens AG Insurance kon binnenhalen als sponsor, heb ik beslist om er vol voor te gaan. Niet gemakkelijk, want mijn huidige sponsors bij de mannenploeg kregen al schrik dat ik drie dingen tegelijk ging doen.”

Ongegronde angst, want Lefevere zal zich niet intensief bezighouden met de dagelijkse werking van het team, dat vanaf donderdag in de Exterioo Classic Brugge-De Panne tot eind 2025 als AG Insurance NXTG door het leven zal gaan. “Mijn job is de juiste mensen bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat de fondsen er zijn. Nu de trein op de rails staat, is mijn rol niet meer zo belangrijk. Ik zal proberen helpen waar ik kan, maar ik zal niet dagdagelijks op de koersen verschijnen.”

Natascha den Ouden en Patrick Lefevere tijdens de ploegvoorstelling. © Photo News

Jolien D’Hoore: “Aanwezigheid Patrick heel belangrijk”

Jolien D’Hoore is sinds enkele weken aan de slag als ploegleider bij het team. “Ik vind het enorm leuk om te doen. Ik ben blij dat ik weer in het peloton zit, het is een echte passie.” De komst van AG Insurance en Patrick Lefevere doet haar uitkijken naar de toekomst. “De aanwezigheid van Patrick is heel belangrijk voor de ploeg. Hij heeft al veel betekend en betekent nog steeds veel voor het wielrennen. Hij staat niet voor niets al jaren aan de top. ‘The Wolfpack’ is een echt begrip in de koers, hopelijk worden wij dat de komende jaren ook.”

Hoe verwacht D’Hoore dat de ploeg nu zal evolueren? “De omkadering is nu een stuk professioneler, dus het is aan de rensters om stappen te zetten en dichter bij de wereldtop te komen. Het zal belangrijk zijn om snel die WorldTour-licentie te bemachtigen, want dat maakt het makkelijker om aan alle wedstrijden te kunnen deelnemen.”