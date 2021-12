Patrick Lefevere stapt vanaf volgend seizoen in het vrouwenwielrennen: “We beseffen het belang ervan”

WielrennenPatrick Lefevere zet in 2022 zijn eerste stappen in het vrouwenwielrennen. De teammanager van Deceuninck-Quick.Step stapt met het uitzendbureau Experza - waar hij mede-eigenaar van is - in de opleidingsploeg NXTG Racing Team. Dat vertelt hij in een exclusief interview met CyclingTips.

Patrick Lefevere is al meer dan drie decennia succesvol actief als manager van een mannenploeg, maar in het vrouwenwielrennen is Lefevere nog een onbeschreven blad. Met eerdere uitspraken leek hij niet echt happig te zijn om tijd en geld in een vrouwenploeg te steken. Dat misverstand wil Lefevere de wereld uithelpen. “Ondanks de publieke opinie heb ik niks tegen het vrouwenwielrennen, wel integendeel”, vertelt hij in het gesprek met CyclingTips. “Het vrouwenwielrennen groeit heel snel, maar momenteel zijn er naar mijn mening niet genoeg rensters van een bepaald niveau voor alle WorldTour-teams.”

Daarom stapt Lefevere ook niet in een ploeg uit het hoogste echelon van het vrouwenwielrennen, maar wel in de jongerenploeg NXTG Racing. “Ik wil de omgekeerde weg bewandelen en beginnen bij de juniores en de jonge rensters, om hen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Zo kwam ik in contact met Natascha Knaven-den Ouden (de eigenaar van de ploeg, red.) en begonnen we te praten.”

Volledig scherm Charlotte Kool won dit jaar de tweede etappe van de Baloise Ladies Tour in het shirt van NXTG Racing. Volgend jaar komt ze uit voor Team DSM. © Robby Verdickt

Op die manier wil Lefevere naar eigen zeggen het vrouwenwielrennen laten groeien en vooral duurzamer maken. Door NXTG Racing in 2022 met zijn eigen bedrijf Experza te sponsoren, schenkt Lefevere zich een jaar de tijd “om rond te kijken”. “We zijn het water nog aan het testen. Ik ben nu in gesprek met mijn huidige partners om te zien wat zij kunnen of willen investeren. Met Quick.Step-Alpha Vinyl (zoals de ploeg volgend jaar zal heten) willen we zo snel mogelijk in het vrouwenwielrennen stappen en de sport zo organisch laten groeien. We beseffen het belang ervan.”