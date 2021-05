Patrick Lefevere sluit lange samenwerking af: Quick.Step 6 jaar langer in peloton

Giro Straffe beelden tonen hoe Remco Evenepoel en ploegmaats aan zware crash ontsnapten

15 mei In de koers loert onheil altijd om de hoek. Voor Remco Evenepoel en zijn ploegmakkers van Deceuninck-Quick.Step viel het qua pech voorlopig goed mee in de Giro, maar het had ook anders kunnen lopen. Dat tonen straffe beelden die Velon publiceerde.