Patrick Lefevere, Remco Evenepoel en vader Patrick stemmen tijdens diner alle violen gelijk

De foto die Patrick Lefevere postte op zijn Instagram-account laat niets aan de verbeelding over. Hij, Remco Evenepoel en vader Patrick, aan tafel in sterrenzaak Sir Kwinten in Sint-Kwintens-Lennik. Feestelijk uitgedost, klinkend op de toekomst. Lefevere en pa Evenepoel met een mooi glas wit, Remco met... plat water. ‘De Heilige Drievuldigheid’, zoals er eentje gevat reageerde. Met de groeten aan Jim Ratcliffe, Dave Brailsford en Rod Ellingworth, ook een drievuldigheid maar dan van dé grote rivaal van de voorbije dagen: Ineos Grenadiers. Het diner leverde naar verluidt een zeer goed en constructief gesprek op, waarin alle violen gelijk werden gestemd - dat was écht wel nodig, wie ook wat moge beweren - en alle mogelijke misverstanden de wereld werden uitgeholpen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Over dus tot de orde van de dag. Trainen, was dat gisteren eerst en vooral voor Evenepoel. Met vriend en occasionele fietsgezel Brent Van de Kerkhove, zelf renner bij Tarteletto. “Omdat ik volgende week dinsdag, in Binche-Chimay-Binche, niet graag van bij de start zou willen lossen in die regenboogtrui. Dus onderhoud ik de conditie een beetje”, herhaalde de wereldkampioen op StuBru. “ Hij zal er voor de allerlaatse keer samenkoersen met zijn mentor en ‘grote broer’ Iljo Keisse. Iets om naar uit te kijken. “Iljo heeft een enorme invloed gehad op mijn carrière, hij was mijn vaste gids sinds mijn profdebuut en ik zal zijn aanwezigheid in het peloton, zijn wijze raad en rijke ervaring volgend seizoen enorm missen.”

Trouwkostuum gekocht

Evenepoel zei de voorbije dagen toch wel wat tot rust te zijn gekomen thuis, in Schepdaal. “Het was relaxt, dat was nog tof. Maar ik denk dat het volgende week hectisch zal worden.” Dan doelt hij niet zozeer op de unieke acte-de-présence in de Gilles-stad. Maar op zijn nakend huwelijk komende vrijdag en alle voorbereidingen daaromtrent. “Het is gelukt om een trouwkostuum te kopen, ja. Maar de kleur en snit kan ik niet verklappen. (lacht) Mijn toekomstige luistert mee...” Eerst wacht nog een ander feest. Zondag wordt Evenepoel in Dilbeek tot ereburger benoemt. Van daaruit gaat het, als de weergoden mee willen, per fiets naar de Brusselse Grote Markt waar hij door burgemeester Philippe Close (PS) wordt ontvangen en gehuldigd. Aansluitend verschijnt hij op het balkon van het stadhuis, een eerbetoon dat in het verleden onder meer Eddy Merckx, de Rode Duivels en de Red Lions te beurt viel. “Ook daar kijk ik enorm naar uit”, klinkt het.

Volledig scherm © Photo News