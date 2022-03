Patrick Lefevere over geval-Colbrelli: “Wij zetten een renner met Covid meteen op non-actief en doen hartonderzoeken”

WielrennenQuick.Step-Alpha Vinyl is met dertien zeges goed aan het seizoen begonnen, maar door de vele zieken kon ‘The Wolfpack’ zijn stempel nog niet echt drukken op het eendagswerk. Met de grote klassiekers voor de deur is het stilaan tijd voor de troepen van Patrick Lefevere om terug te slaan. “Voor ons is deze periode hét moment van het seizoen.” Daarnaast was Lefevere ook geschrokken door het geval-Colbrelli .

Patrick Lefevere stelde vandaag in Gent zijn nieuwe project in het vrouwenwielrennen voor, maar de manager maakte er ook tijd om het over het seizoensbegin van Quick.Step-Alpha Vinyl te hebben. “Verdeeld tevreden”, blikt-ie terug op de eerste maanden van 2022. “We boekten al dertien overwinningen, wat heel veel is - we moeten enkel het ‘untouchable’ UAE voor ons dulden. Er zaten ook een paar hele mooie zeges bij. Maar het geheugen van de mensen is zeer kort, binnen 48 uur is alles vergeten.”

Zo kwam ‘The Wolfpack’ er afgelopen zaterdag in Milaan-Sanremo niet aan te pas. Door de ziekte van onder meer Julian Alaphilippe kwam de blauwe garde ietwat onthoofd aan de start. “Het was geen succes”, geeft Lefevere toe. “Florian Sénéchal heeft geprobeerd, maar werd gehinderd door de val van Nizzolo in de afdaling van de Poggio. Maar goed, meer dan top 10 had er ook niet in gezeten volgens mij (Sénéchal werd 14de, red.). En zoals ik had zien aankomen, werd het een heel snelle koers, met twee ploegen (UAE en Jumbo-Visma) die de sprinters wilden elimineren. Daar had ik Fabio voor gewaarschuwd. Hij heeft zijn kans gekregen en weet nu wat het is. We trekken onze lessen naar de toekomst toe.”

Quote Wij hanteren bepaalde procedures - als een renner Covid heeft, wordt hij meteen op non-ac­tief gezet en moet hij hartonder­zoe­ken ondergaan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er iets kan gebeuren Over Colbrelli

Lefevere kijkt nu vooruit. Vanaf komende vrijdag met de E3 Saxo Bank Classic tot Luik-Bastenaken-Luik moet er gescoord worden. “We moeten eerst alle zieken recupereren. Andere ploegen hebben natuurlijk ook zieken - denk maar aan Ewan en Stuyven - maar ik kijk naar mijn eigen ploeg. Voor ons is deze periode hét moment van het seizoen. We bekijken het koers per koers en proberen de tactiek aan te passen aan de omstandigheden. We zijn niet de ploeg die het gewoon is om achter de feiten aan te hollen, dan zijn we écht niet goed.”

Hartstilstand Colbrelli

Gisteren werd het peloton opgeschrikt door de hartstilstand van Sonny Colbrelli. De Italiaan sprintte in de openingsrit van de Ronde van Catalonië naar de tweede plaats, maar stuikte net voorbij de finish ineen en moest gereanimeerd worden. Colbrelli miste Milaan-Sanremo door bronchitis, maar raakte naar verluidt in januari ook besmet met het coronavirus. “Wij hebben het geval-Tim Declercq, die ‘out of the blue' een ontsteking aan het hartzakje had. Wij hanteren bepaalde procedures - als een renner Covid heeft, wordt hij meteen op non-actief gezet en moet hij hartonderzoeken ondergaan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er iets kan gebeuren. Covid is een beest dat overal kruipt en je weet nooit op wat het zich ‘zet’.”

