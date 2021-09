Patrick Lefevere over Cavendish: “Mark wil zekerheid na zijn carrière, maar ik weet niet goed welke functie ik hem moet geven”

Wielrennen KOERS KORT. Shari Bossuyt zet stap naar WorldTour - Van der Breggen slaat gemengde ploegen­tijd­rit over

20 september Wielrenster Anna van der Breggen doet op het WK in Vlaanderen ook niet mee aan de gemengde ploegentijdrit van woensdag. Riejanne Markus neemt haar plek over in de Nederlandse ploeg, die verder bestaat uit Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk en de mannen Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman. De 31-jarige Van der Breggen had zich eerder al afgemeld voor de individuele tijdrit van maandagmiddag. Het is onduidelijk of ze zaterdag wel haar wereldtitel verdedigt in de wegwedstrijd.