Patrick Lefevere na tijdritwinst Lampaert: “Onze Tour is nu al geslaagd”

Remco Evenepoel: “In dit soort tijdritten is Yves wereldtop”

Waar een ‘ijsjeszot’ als Remco Evenepoel in rustperiode de openingstijdrit van de Tour volgde? “De crémerie”, natuurlijk. “Met de broertjes en het zusje van Oumi (zijn vriendin, red.).” En of hij blij was met de overwinning en de gele trui van zijn ploegmaat Yves Lampaert. “500%! Als iemand het verdient is het ‘Lampie’ wel. Met deze zege druk hij meteen ook een vinger op de mond bij al zijn criticasters (verwijst naar het ‘elleboogincident’ met Tim Wellens in de slotrit van de Baloise Belgium Tour, dat Lampaert achteraf veel kritiek opleverde, red.).”

Evenepoel versloeg Lampaert anderhalve week geleden nog op het BK tijdrijden in Gavere. “Ja, maar dit soort tijdritten van tien à vijftien minuten zijn Yves’ absolute specialiteit. Op een technisch parcours, over (korte)re afstand, is hij gewoon de beste van de wereld. Ga maar na, voorbeelden genoeg. De chronorace in de Ronde van België, het BK vorig jaar in zijn eigen Ingelmunster, die eerste ronde in de titelstrijd in Gavere… En nu dus ook Kopenhagen, in de Tour. Super!”