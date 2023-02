Patrick Lefevere is ‘not amused' na het openingsweekend: “We worden gedicteerd”

Arnaud De Lie kan op één na jongste Om­loop-win­naar ooit worden, maar blijft er rustig bij: “Druk? Het doet me niets”

Suivre les coups, is zijn initiële doel. De schiftingen overleven. En wie weet waar het Arnaud De Lie dan brengt in zijn allereerste Omloop. Op één na jongste winnaar ooit - enkel het blaadje van ‘pionier’ Jean Bogaerts was in 1945 groener: het zou verdorie wat zijn! “Ik ben klaar voor deze oorlog.”