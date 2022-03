Patrick Lefevere hoopt dat zijn ‘Wolfpack’ zondag eindelijk eens op volle kracht kan strijden: “Ik zie progressie”

Hoe ga je, aan de vooravond van één van jullie belangrijkste doelen van het jaar, om met die overdosis tegenslag?

“We moeten het helaas accepteren. Ik zou hier opnieuw verschillende redenen en factoren ter verdediging kunnen aandragen, maar dat ga ik niet doen. De realiteit is wat ze is: we kregen met liefst elf zieke renners te kampen. Enkelen van hen zijn genezen, anderen niet, sommigen maar half. Dat zijn de omstandigheden waarmee we moeten omgaan. Ik heb het altijd gezegd en blijf het herhalen: we maken de balans pas op na Luik-Bastenaken-Luik, de afsluiter van het klassieke voorjaar. Ons grote geluk is misschien wel dat Parijs-Roubaix dit jaar een week later dan normaal wordt georganiseerd.”

Een gewond dier kan soms fel uithalen.

(knikt) “Ik heb het al wel eens eerder meegemaakt. In 2001 — lang geleden, ik weet het — kregen we met Domo-Farm Frites in het klassieke voorjaar niet één deftig resultaat bij mekaar gereden. Tot we plots één, twee en drie werden in Parijs-Roubaix (Knaven, Museeuw, Vainsteins, red.). Dus ja, je weet maar nooit…”

Zou de eventuele afwezigheid van Wout van Aert zijn impact kunnen hebben op het verloop van ‘De Ronde’?

“Dat denk ik wel, ja. Renners zoals Wout en Mathieu koersen altijd voluit, zonder telraam. Speculeren of spelletjes spelen is hen vreemd. We zagen hen de laatste jaren al meermaals het wedstrijdbeeld bepalen. Af en toe brak ons dat zuur op. Maar het heeft ook al wel in ons voordeel gespeeld.”

Kasper Asgreen is jullie uitgesproken kopman. Maar is hij met zijn huidige niveau in staat om de handschoen op te nemen tegen iemand als Mathieu van der Poel? Laat staan dat hij hem kan kloppen?

“Wel, hij hééft het al gedaan. Vorig jaar won hij, in 2019 was hij tweede. De Ronde van Vlaanderen is één van Kaspers favoriete races. Ook hij is ziek geweest, maar is gelukkig goed en vlot hersteld. We hebben ook Florian Sénéchal in de tweede lijn. Maar vooral hoop ik dat we zondag eindelijk eens kunnen rekenen op zeven fitte coureurs.”

Kasper Asgreen viert met Patrick Lefevere na zijn overwinning in de Ronde vorig jaar

Rekening gehouden met de beperkte beschikbare middelen: hoe wil je je team zondag zien koersen?

“Ik was woensdag aanwezig in Dwars door Vlaanderen en eerlijk gezegd: ik vond ons niet zó slecht rijden. Op een bepaald moment zaten we goed voorin, maar om de één of andere reden lieten we ons dan te makkelijk wegdrukken. De tol van het competitiegebrek voor bepaalde jongens? Mogelijk. Toch bespeur ik progressie. Ik verwacht ze in de Ronde van Vlaanderen ook niet alle zeven ijzersterk. Met twee, drie zal ik al heel content zijn.”

Gaan jullie defensief koersen? En bij afwezigheid van Van Aert focussen op het wiel van Mathieu van der Poel?

“We viseren nooit iemands wiel, van gelijk welke renner dan ook. Maar het is wel duidelijk dat we, na wat ons de voorbije weken allemaal overkwam, aan collectieve kracht hebben ingeboet. Dus zullen we intelligent genoeg moeten zijn om in te schatten of we de wedstrijd zelf in handen kunnen nemen of niet. Defensief koersen is niet onze gewoonte. Normaal komen we agressief en aanvallend uit de hoek. Soit, we zien wel. Er resten ons nog twee dagen om zo klaar mogelijk te geraken. De Ronde van Vlaanderen is een lange race met heel veel valkuilen. Hopelijk blijven we in de eerste plaats met z’n allen recht en gezond.”

Als Wout past, wordt Mathieu dan de grote favoriet?

“Ook hij werd de voorbije jaren al eens eerste (2020, red.) en tweede (2021, red.). Net als Kasper Asgreen. (lacht) Dat wordt een interessant duel.”

Veegt een overwinning zondag in één klap alle moeilijke momenten van de voorbije weken van tafel?

“We moeten natuurlijk leren uit die moeilijke momenten. Maar dat een zege enorm veel zou veranderen, zal ik niet ontkennen. Toch ga ik nu niet ‘schieten’ op mijn jongens. En blijf ik trouw aan mijn gekende credo: ‘paniek is een slechte raadgever.’ Ik wil niet dat de ploeg gestresseerd gaat koersen. Laat het ons zo verstandig mogelijk aanpakken.”

Florian Sénéchal verkent de Oude Kwaremont

Yves Lampaert verkent het parcours