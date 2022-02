Patrick Lefevere gaf donderpreek(je) na Omloop: “Hij zei dat hij niet content was”

Wielrennen Mark Cavendish pakt tweede seizoensze­ge na koninklijk sprintduel tegen leider Jasper Philipsen

Net geen twee op twee voor Jasper Philipsen in de UAE Tour. In een koninklijke sprintduel met Mark Cavendish moest onze landgenoot nipt aan het kortste eind trekken. Philipsen blijft leider, voor de Brit is het zijn tweede zege van het seizoen nadat hij eerder al een rit won in de Ronde van Oman. “Het was nog nipt, maar Mark was de betere vandaag”, zegt Philipsen.

21 februari