Patrick Lefevere drukt de speculaties de kop in: “Neen, Evenepoel zal de Tour niet rijden”

De speculaties kunnen de prullenmand in. Patrick Lefevere (68) heeft bij RTBF een duidelijk antwoord gegeven over een mogelijke deelname van Remco Evenepoel (23) aan de Ronde van Frankrijk. “Neen, Remco zal de Tour niet rijden. Het plan blijft om die koers in 2024 te ontdekken, of misschien keert hij wel terug naar de Giro.”

Afgelopen zondag werd de Ronde van Italië (deels) onthoofd. Rozetruidrager Remco Evenepoel, die enkele uren eerder de individuele tijdrit had gewonnen, moest de Giro verlaten na een positieve coronatest. Een klap voor de wereldkampioen, wiens eerste maanden van het jaar vollédig in het teken van de jacht op het roze stonden.

Maar zoals dat gaat, ging de blik van het brede publiek al snel vooruit. En dan meer bepaald richting een mogelijk debuut van Evenepoel in de Tour. Want dat zou toch lukken, met anderhalve maand voorbereiding? Desnoods zonder klassementsambities. “Dit is voor Remco hét moment om de Tour te rijden”, sprak analist Jan Bakelants in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

Patrick Lefevere liet gisteren al duidelijk blijken dat hij het daar niet mee eens was. “De Tour rijden zonder druk? In de positie van Remco is dat onmogelijk. Hij weet zelf ook dat dat absurd is, een utopie. Eens Remco aan de start staat, is men niet meer tevreden met starten en zien waar we uitkomen. Dat is niet zijn stijl en ook niet onze stijl. Dat gaan we niet doen.”

KIJK. Patrick Lefevere: "Remco zonder druk naar de Tour? Onmogelijk"

Bij RTBF verwijst Lefevere het idee vandaag resoluut naar de prullenmand. “Neen, Remco zal de Tour dit jaar niet rijden. We gaan zijn programma niet veranderen, dat zou niet heel slim zijn. Hij is pas getrouwd en heeft zijn vrouw dit jaar slechts een tiental dagen gezien. Remco moet nu herstellen en ontspannen. Daarna ondergaat hij post-covid-onderzoeken en stellen we een programma op.”

Evenepoel richt zich deze zomer vooral op het WK in Glasgow. Of hij daarna ook opnieuw de Vuelta rijdt, is nog koffiedik kijken. “Het is te vroeg om daarover te praten", aldus Lefevere. Eerlijk, daar hebben we nog niet aan gedacht. Het plan blijft om de Tour in 2024 te ontdekken. Of misschien keert hij dan wel terug naar de Giro.”

KIJK. Ook Michel Wuyts ziet Evenepoel niet naar de Tour gaan

Remco Evenepoel verlaat de Giro na een positieve corona test.