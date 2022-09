Patrick Lefevere dineert met Remco en Patrick Evenepoel: “Ik heb het nieuws over een mogelijk vertrek nooit geloofd”

WielrennenEen statement van Patrick Lefevere. De ploegbaas van Quick.Step-Alpha Vinyl dineerde met Remco en Patrick Evenepoel en deelde de foto maar al te graag op sociale media. Of hoe hij duidelijk maakt dat een vertrek naar Ineos niet aan aan de orde is.

Ineos Grenadiers wil Remco Evenepoel overnemen van Quick.Step-Alpha Vinyl. Maar Patrick Lefevere maakt zich geen zorgen. Zo dineerde hij gisteravond met de kersverse wereldkampioen en zijn vader Patrick, de manager van zijn zoon. Lefevere eerder bij VTM Nieuws: “Remco belde me er woensdagavond nog voor. Ik heb hem meteen gezegd dat hij niet ongerust hoeft te zijn: ik heb dat zogezegde nieuws niet geloofd. Wel heb ik hem gezegd dat we dringend moeten afspreken om eens bij te praten - ik heb hem nog niet eens gezien na Australië. Om het te hebben over alles wat er op hem gaat afkomen.”

Dat Evenepoel als wereldkampioen en Vuelta-winnaar op zijn 22ste grof wild is op de transfermarkt, hoeft geen betoog. Lefevere: “Maar dat een appje met felicitaties voor Remco van Brailsford (de sportdirecteur van Ineos, nvdr) naar mij plots wereldnieuws wordt, vind ik vreemd. ‘Als je die renner wil verkopen, weet het me te zeggen’, zei hij er nog al lachend bij. Waarop ik: ‘Die is niet te koop, maar misschien de ploeg wel.’ Ook interessant vond hij, maar daarvoor moet hij niet bij mij maar bij grote baas Bakala zijn.”

Remco Evenepoel heeft nog een contract van vier jaar bij de ploeg van Lefevere. “Het is niet dat Remco een renner is uit de klasse van 70 tot 100.000 euro. Over zo iemand kan je onderhandelen. Maar als Evenepoel vertrekt, zet ik ook mijn sponsors Soudal, Quick.Step en Specialized in de kou. Zij rekenen op Remco. Hem dan van de hand doen, dat doe je niet. ‘Zoek dan maar een goeie advocaat’, zouden zij me zeggen. Een contract is ook nog altijd een contract: dat moet gerespecteerd worden. Wielrennen is geen voetbal, waar gewerkt wordt met een transferperiode.”

Bramati

Lefevere stelt nog dat de clan-Evenepoel geschrokken is van de draagwijdte van het nieuws, nadat Ineos via Patrick Evenepoel felicitaties gestuurd had na Wollongong. “Mensen feliciteren, dat mag nog altijd hé. Toen Remco wereldkampioen bij de juniores werd, was Sky er trouwens ook als de kippen bij om hem een bericht te sturen. Dan zouden we hem bij wijze van spreken ook al kwijt geweest kunnen zijn”, besluit Lefevere, die zich ook alles behalve zorgen maakt dat zijn ploegleider Bramati naar Ineos Grenadiers trekt. “Ik heb David gehad als renner en als ploegleider: ik verzeker je, door zijn aderen stroomt geen rood maar blauw bloed.”

Patrick Lefevere dineerde, zoals hij had aangekondigd, met Remco en Patrick Evenepoel.