Patrick Lefevere deelde aan finish mee in feestvreugde: “Deze zege zal Remco bevrijden”

Patrick Lefevere: “Tuurlijk ben ik tevreden

“Een heel speciaal moment voor het Belgische wielrennen”, noemde Patrick Lefevere het. “Een jongen van 22 wint één van de vijf Monumenten. Ik laat me altijd vertellen dat Luik-Bastenaken-Luik de zwaarste is van allemaal. Dus ja… meer kan ik daar niet aan toevoegen.” Zaterdagavond had hij nog rust gepredikt in de ploeg. “’Jongens, blijf kalm’, heb ik letterlijk gezegd. ‘Ga niet koersen als kippen zonder kop. Doe geen gekke, nerveuze dingen. Als het moet, dan komt het wel’.” Het kwam. Na een mooi staaltje ploegtactiek, zoals we dat eigenlijk wel gewoon zijn van Quick.Step-Alpha Vinyl maar tijdens het afgelopen voorjaar té weinig hadden gezien. Lefevere: “We trokken vol de kaart-Remco. Omdat we wisten dat hij goed was. Dat hadden we al in de Waalse Pijl gezien, waar hij Alaphilippe tot drie, vier keer toe naar voor bracht. Hier hadden we het omgekeerde voorzien. Julian zou Remco in een zetel zetten. Jammer genoeg viel hij uit. In de finale groeide de hoop. (lacht) Toch kregen we nog hartkloppingen toen Movistar en Bahrain plots de handen in elkaar sloegen.”