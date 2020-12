Patrick Lefevere blikt terug op 2020: “Ik ben blij en trots op mijn jongens”

“We kenden een uitstekende start van 2020: Sam Bennett en Dries Devenyns wonnen in Australië, Shane Archbold werd nationaal kampioen in Nieuw-Zeeland, Remco Evenepoel won in San Juan en ook bij zijn terugkeer naar Europa, in de Ronde van de Algarve, trok hij die goede lijn door. We waren, zoals steeds, ook weer goed in het openingsweekend maar toen kwam de lockdown. Dat was een hele moeilijke situatie; het was alsof iemand al het werk dat we in de winter hadden gedaan en onze verwachtingen aan gruzelementen sloeg met een hamer. We wisten niet hoe lang we aan de kant zouden staan: drie, vier, zes maanden, zonder wedstrijden?”

“Het was moeilijk voor mijn renners, velen van hen konden niet buiten trainen en moesten binnen blijven, maar we hebben hen ondersteund. We hielpen hen navigeren door die uitdagende maanden en ze kwamen zelfs sterker terug dan voor die lockdown, de resultaten die we toen behaalden spraken boekdelen.”

“Jammer genoeg hadden we in die eerste weken van het ‘nieuwe’ seizoen ook heel veel pech: Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Mattia Cattaneo en Remco Evenepoel waren allemaal betrokken bij valpartijen die hen een poos aan de kant hielden, Zdenek Stybar moest de Tour verlaten nog voor die begon, dus we moesten ons hieraan aanpassen. Ik denk dat we wel trots mogen zijn op de spirit die iedereen in de ploeg heeft getoond, ook al was het helemaal niet gemakkelijk - daar mag je wel zeker van zijn. Die crashes maakten een groot verschil en ik maak me sterk dat we, zonder al dat ongeluk, nog meer hadden kunnen bereiken.”

“Maar ik ga heel eerlijk zijn, ondanks alles wat er gebeurd is, hadden we een heel goed seizoen. Onze Tour was ongelofelijk: Julian Alaphilippe won een etappe en reed in het geel, terwijl Sam Bennett ons die groene trui schonk waar we al jaren over droomden. Hij begon niet meteen sterk aan zijn Tour, maar de ploeg geloofde in hem waardoor zijn zelfvertrouwen groeide en hij in de laatste week niet de stuiten was. De sterkste sprinter in de koers, kijk maar naar zijn zege in Parijs, de kers op de taart. En hij werd er rijkelijk voor beloond: daar alleen op het podium staan op de Champs-Élysées - een carrière-definiërend moment!”

“Een ander memorabel hoogtepunt in dit seizoen was de wereldtitel van Julian. Hij reed daar met de nationale ploeg, maar aan het eind van de dag is hij natuurlijk een van ons. Wij hielpen hem zich al die jaren verder te ontwikkelen en nu heeft hij eindelijk zijn grote droom verwezenlijkt met die regenboogtrui. Iedereen wist dat hij zou aanvallen, ze wisten wanneer hij het zou doen, maar dan nog liet hij iedereen achter zich op de slotklim in Imola. (...) Hem zo emotioneel zien, raakte me echt. En niet alleen mij, maar ook wielerfans overal ter wereld. Want ‘t zijn deze rauwe emoties die de sport nog mooier en menselijker maken.”

“João Almeida’s ongelofelijke Giro was nog zoiets hartverwarmend, om vele redenen. Aanvankelijk wilden we naar Italië met Fabio voor de sprints en Remco voor het algemene klassement, maar door hun valpartijen moesten we het wel over een andere boeg gooien. Maar zelfs in die omstandigheden, deed het team het fantastisch. Ze gaven alles, ik herinner me nog hoe in een groep van 20 renners vaak nog vijf van onze jongens zaten ook. Dat is waar de spirit van de Wolfpack om draait. Dat Joäo zolang leider was, is ongelofelijk. Een debutant op het hoogste niveau, die zoveel indruk maakte, zo hard vocht en zich zo consistent toonde door telkens in de top 30 te eindigen. Ik ben trots en blij, niet alleen over de manier waarop mijn renners reden, maar ook omdat we toonden dat iedereen bij Deceuninck - Quick-Step zijn kans krijgt. En áls ze ze krijgen, dan genieten ze de onvoorwaardelijke steun van hun ploegmaats en de staf.”

“Dus aan het eind van de rit, 39 overwinningen - 40 als je die in Imola erbij telt - waaronder Kuurne-Brussel-Kuurne, drie dagen in het geel, de groene trui, 15 dagen in het roos, Brabantse Pijl, Brugge-De Panne, verschillende nationale titels en de regenboogtrui, dan denk ik dat het een heel goed seizoen was. Een waarin we onze mentaliteit en DNA meerdere malen in de verf hebben gezet en dat we opnieuw afsluiten als de meest succesvolle ploeg. Hopelijk verloopt volgend seizoen vlotter, met hopelijk nog betere prestaties.”