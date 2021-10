Patrick Evenepoel ziet zoon Remco definitief afrekenen met alle twijfel en miserie: “‘Oei, ga ik het nog wel kunnen?’, vroeg hij zich af”

Wielrennen Doet Pogacar waar al bijna 50 jaar geen renner in slaagt? “Wie de Tour wint, moet ook in Lombardije de beste kunnen zijn”

8 oktober Quizvraagje: weet u welke Tourwinnaars voor het laatst in hetzelfde jaar de Ronde van Lombardije wonnen? Eddy Merckx en Fausto Coppi, misschien wel de twee allergrootsten. Zaterdag kan Tadej Pogacar (23) daar zomaar bijkomen. Het zou wat zijn. ‘t Is in elk geval iets wat voor Lucien Van Impe nooit lukte: “De Ronde van Lombardije is een enorm mooie, maar erg zware koers.”