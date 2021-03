Partners in crime: opeens gingen 11 (!) Belgen voor een coup in Parijs-Nice

WielrennenJe hebt de Rode Duivels. En je hebt het Belgisch wielerelftal onder aanvoering van… Oliver Naesen. Plots bundelden in Parijs-Nice op 72 kilometer van Bollène elf landgenoten de krachten in het offensief. “We misten onze ‘twaalfde man’ om te slagen in ons opzet: het publiek.”

Vijf koppeltjes en een eenzaat. Naesen-Dewulf, Lampaert-Declercq, Stuyven-Theuns, De Bondt-Vervaeke, De Gendt-Gilbert. En Campenaerts. Initiatiefnemer? “Die eer eis ik op”, lachte Naesen. “‘Er staat niks te gebeuren, dus blijf ik bij Oli want die gaat iets doen’, zegden er een aantal bij de start.” Er werd wat gelachen. Maar Naesen had effectief een plan. “Altijd leuk om een ‘surprise attack’ op te zetten in zo’n geschiedenisloze rit. Ik deed het eerder ook al in de Tour en de Dauphiné.”

Dus ging hij het peloton rond, op zoek naar ‘partners in crime’. “Een schone logistieke operatie, die me wel even zoet hield. Het was een beetje de juiste ploegen en renners uitkiezen. Jongens uit de sprintersteams, zodat die niet zouden reageren. Wie absoluut níet mee mocht? (aarzelend) Euh… mijn oprechte excuses aan de klimmers onder ons. Teuns, Benoot, De Plus. Toen we werden ingerekend reageerden ze teleurgesteld. Sorry, boys. Ik kon ze natuurlijk niet allemáál meenemen. Ik dacht: ‘ik laat de -70 kilo-mannen thuis’.”

De poging liep effectief spaak. Vijf kilometer verder was de pret al over. “Het was nochtans een sterke groep, ik gaf ons kans op slagen. Als we die eerste 15 seconden hadden kunnen pakken, waren we weggeweest. Helaas, het peloton bleef bij de pinken. Er werd meteen gereageerd. ’t Was een tof onderonsje, zo met z’n elven. Maar we misten onze ‘twaalfde man’ om te slagen in ons opzet. Het publiek, dat er niet was.”

Oliver Naesen hield er de Prijs van de Strijdlust aan over.