Parijs-Roubaix opnieuw in gevaar door lockdown

Parijs-RoubaixKrijgen we opnieuw een wielerseizoen zonder Parijs-Roubaix? De kans zit erin. De regio rond Roubaix gaat morgenavond in lockdown en dat zou fatale gevolgen kunnen hebben voor de wedstrijd.

Ook in Frankrijk zijn de coronacijfers opnieuw fors aan het stijgen. Deze avond besliste de overheid daarom dat 16 departementen vier weken lang in lockdown gaan. Daarbij ook de regio rond Roubaix. Een probleem, want over drie weken moet Parijs-Roubaix gereden worden. Op dit moment kan niemand zeggen of de koers kan plaatsvinden. Officieel is sport in openlucht nog toegestaan — de voetbalwedstrijden worden bijvoorbeeld niet afgelast.

Ook de koers zou dus in principe kunnen doorgaan. Het grote probleem is het publiek. Mensen moeten binnen een straal van tien kilometer van hun woning blijven, maar de schrik bestaat dat de koers veel fans in beweging zal brengen. Vorig najaar was de situatie vergelijkbaar met die van vandaag: toen besliste de lokale overheid dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden — het is bijzonder moeilijk om een parcours van 250 kilometer helemaal publieksvrij te houden — en werd beslist om de wedstrijd af te gelasten. De kans dat dat opnieuw gebeurt, zit erin.

Iets gelijkaardigs gebeurde het voorbije weekend ook al in Parijs-Nice. Alleen kon die wedstrijd uitwijken en de regio rond Nice, die verboden zone was, ontwijken. De twee laatste etappes werden gewoon hertekend. In Parijs-Roubaix kan dat niet: de kasseistroken liggen nu eenmaal waar ze liggen. De komende dagen staat overleg gepland tussen de overheid en organisator ASO. Dat moet dan tot een definitieve beslissing leiden. In Frankrijk is te horen “dat de bezorgdheid groot is”.

