Parcoursbouwer Johan Museeuw over BK: “Jasper Philipsen is voor mij de topfavoriet”

Biljartvlak rondtoeren in de Westhoek, dat is het BK-parcours in een notendop. “Ik heb voor een rustig kampioenschap gekozen, met weinig nervositeit”, aldus parcoursbouwer Johan Museeuw. “Als er weinig wind is, krijgen we een koninklijke sprint. Maar als er wél wind is, zijn er waaiers mogelijk. Zeker in de Moeren. De renners maken de wedstrijd, niet de organisatie.”

Wout van Aert ontbreekt met een lichte knieblessure. Wie ziet Museeuw als de te kloppen man? “Voor mij is Jasper Philipsen de grote favoriet. Zijn ploeg zal wel de wedstrijd moeten controleren, en dat met een beperkt aantal renners. Het BK is tactisch een van de moeilijkste wedstrijden voor de ploegen.”

“Arnaud De Lie zou het ook verdienen om de driekleur te pakken. Op regelmatige basis wint hij een mooie wedstrijd. Hij durft ook mee te gaan in een late ontsnapping. Maar ik had de indruk dat hij in de Baloise Belgium Tour iets minder goed was dan in de weken ervoor. Quinten Hermans en Dries De Bondt toonden er dan weer in goede conditie te zijn. Zij kunnen het afmaken in een elitegroepje.”

En dan is er ook nog Remco Evenepoel, die geen parcours op zijn maat vindt. Al maakt Evenepoel zeker kans, zegt Museeuw. “Niet zo lang geleden reed hij in een kermiskoers in Gullegem iedereen ‘choco’. Hij is in vorm, dat bewees hij gisteren op het BK tijdrijden.”