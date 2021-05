Papa Evenepoel is gedoe over roze trui beu: “We zijn blij dat de storm wat gaat liggen”

GiroDe roze droom van Remco Evenepoel kreeg gisteren een fikse knauw. Maar volgens vader Patrick dacht Remco nooit aan het roze. “Dit was te verwachten. Het belangrijkste is dat hij goed uit de Giro komt”, klonk het bij JOE.

Remco Evenepoel gaf gisteren ruim twee minuten prijs in de ‘Strade Bianche-rit’ van de Giro. Een ontgoocheling. “Of ik hem intussen aan de lijn heb gehad? Neen. Eigenlijk bellen we nooit”, vertelde vader Patrick Evenepoel bij JOE, in de ochtendshow van Sven Ornelis & Anke Buckinx. “Remco heeft het nu eenmaal heel druk. Af en toe sturen we via WhatsApp.”

Patrick is niet verrast dat Remco gisteren moest lossen. “Dit was te verwachten. Zijn doel was om de start van de Giro te halen, dat is gelukt. Uiteindelijk zijn we zo blij dat hij bij ons nog aan tafel kan zitten (een verwijzing naar de zware val in de Ronde van Lombardije, red.). Maar de media hadden het constant over de roze trui. Daar dacht Remco niet aan, ook de ploeg niet. Eerlijk: we zijn blij dat de storm wat gaat liggen...”

“Voor Remco is het het belangrijkste dat hij goed uit de Giro komt”, vervolgde Patrick. “En als hij nog eens een slechte dag heeft, so what. Ik heb hem vanochtend nog een berichtje gestuurd. Hij moet net genieten van die zevende plek in het klassement. Al is vooral mama zijn beste psycholoog.”

