OVERZICHT. Voorlopig nog 'maar’ twee valpartijen, Stuyven onderuit in bocht net voor eerste kasseistrook

Parijs-Roubaix Wout van Aert is klaar om te wroeten in het slijk: “Hoorde regen hele nacht tegen het raam tikken”

12:05 Alvorens de helse omstandigheden in te duiken kwam Wout van Aert nog één keer voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik heb de regen de hele nacht horen tikken tegen de ramen. (lachje) Zoals voorspeld regende het een hele nacht door. Of dit iets verandert aan het materiaal, de bandendruk? Niet echt. We rijden Roubaix altijd met zachte en brede banden, maar er is ook nog veel asfalt waar de wedstrijd over moet. Je kan niet zoals in het veld met een lage bandendruk rijden, anders geraak je op de rest niet vooruit. Het is de gulden middenweg zoeken.” De Mons-en-Pévèle onder andere doet denken aan een veldrit. “Er is inderdaad super veel water gevallen. Met de auto’s die erover moeten zal het een echte modderpoel worden. Ik ben benieuwd wat het zal geven.”