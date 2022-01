OVERZICHT. Hoe rijden Evenepoel en Van Aert straks door het peloton? Dit zijn de outfits voor het aankomende wielerseizoen

Koers Kort KOERS KORT. Tim van Dijke moet Groenewe­gen doen vergeten bij Jum­bo-Vis­ma - Trek drie jaar langer naamspon­sor bij Baloise Trek Lions

Tim van Dijke wordt al per 1 januari profrenner bij Team Jumbo-Visma. De Nederlands kampioen bij de beloften zou aankomend jaar nog rijden onder de vlag van Jumbo-Visma Development Team, om vervolgens over te stappen naar het World Tour-team. Vanwege het vertrek van Dylan Groenewegen wordt hij in 2022 al naar de hoofdmacht gepromoveerd.

28 december