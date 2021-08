Overmorgen start de meest prestigieuze beloftenkoers ter wereld: wat kan onze jonge landgoot Henri Vandenabeele in de Ronde van de Toekomst?

De beste beloftenrenners ter wereld komen in de Ronde van de Toekomst in actie. Zes renners per land doen mee. Voor België verschijnen dit jaar Jenno Berckmoes, Louise Blouwe, Arnaud De Lie, Henri Vandenabeele, Aaron Van der Beken en Stan Van Tricht aan de start. Vorig jaar werd vanwege de coronacrisis geen editie georganiseerd, maar het jaar daarvoor werd de jonge Belg Ilan Van Wilder knap derde. De Noor Tobias Foss - die tegenwoordig uitkomt voor Jumbo-Visma - was de primus. In 2017 finishte onze betreurde landgenoot Bjorg Lambrecht op de dichtste ereplaats na Egan Bernal. De Colombiaan won bij de profs al de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Italië.

Grote namen

2021

Dit jaar hebben we opnieuw een grote kanshebber voor het podium in onze rangen. De 21-jarige Henri Vandenabeele is een van de topfavorieten voor de eindzege. Zijn grootste concurrent is de amper achttienjarige Spanjaard Juan Ayuso. Hij won dit jaar de Ronde van Italië voor beloften en kreeg een profcontract bij UAE Team Emirates. Vandenabeele finishte als derde in die Ronde van Italië voor beloften. Hij kan dus zeker en vast het vuur aan de schenen leggen van Ayuso. Onze landgenoot van Team DSM werd het jaar ervoor zelfs tweede in de Ronde van Italië voor beloften. Toen moest hij enkel het fenomeen Tom Pidcock voor zich dulden.