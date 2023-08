“Overeenkomst en lange samenwerking plots niets waard”: Ridley-CEO haalt uit naar Lotto Dstny na “ontrouw en imagoschade”

Het zit er bovenarms op tussen Lotto Dstny en huidige fietsleverancier Ridley. Het fietsenmerk haalt uit naar de ploeg nadat Lotto Dstny besliste om vanaf volgend seizoen vroegtijdig over te stappen naar het Baskische Orbea. “Dit is voor ons een koude douche”, aldus CEO Jochim Aerts.

Bram Vandecapelle & Sebastian Van Berkel



Eerder vandaag maakte HLN bekend dat Lotto Dstny vanaf volgend seizoen niet langer op Ridley, maar wel op het Baskische Orbea zou rijden. Opvallend, want de ploeg had nog een overeenkomst tot eind 2025 met de Belgische fietsconstructeur.

Daar zijn ze bijzonder ontstemd met de beslissing van het team. “Een lopende overeenkomst wordt eenzijdig opgezegd en twaalf jaren van intensieve en positieve samenwerking worden naar de prullenmand verwezen”, klinkt het bij monde van CEO Jochim Aerts.

Lees hieronder de volledige reactie van Ridley:

“Ridley ziet zich verplicht te reageren ingevolge de aanhoudende perslekken bij het nieuwe Management bij Lotto-Dstny. Een lopende overeenkomst wordt eenzijdig opgezegd en 12 jaren intensieve en positieve samenwerking worden naar de prullenmand verwezen.”

“In 2021 werd ons door het toenmalige Management gevraagd de lopende overeenkomst open te breken, iets waar wij als bedrijf zijn in meegegaan om de ploeg en de renners ter wille te zijn. 2 jaren later krijgen wij op het ogenblik dat wij volop aan het investeren zijn in optimalisatie van het materiaal voor de ploeg een koude douche.”

“Einde mei werden in de pers reeds enkele schoten voor de boeg gelost waarbij de CEO van de ploeg beweerde dat de fietsen van Ridley niet Pro Tour waardig zouden zijn. Vooral over de nieuwe tijdritfiets, de nieuwe Dean, zouden twijfels bestaan.”

“Merkwaardig wanneer je ziet hoeveel wedstrijden Arnaud De Lie wint op onze nieuwe “Falcn” en wanneer je leest dat Alec Segaert op 16 september 2022 naar aanleiding van het tekenen van een profcontract stelt dat de nieuwe Ridley-tijdritfiets zeker een rol gespeeld heeft in zijn beslissing!”

“Een goed en aandachtig lezer begrijpt dat er meer aan de hand is. Net voor het opzeggen van de lopende overeenkomst met Ridley kondigt Lotto-Dstny het openbreken en de verlenging van de overeenkomst met Arnaud De Lie aan. Hiervoor was uiteraard budget nodig, meer budget dan voorzien. En dat is waar het schoentje gewrongen zit.”

“De nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur (Karel Van Eetvelt), voor wie ik veel respect heb net als voor zijn voorganger Jannie Haek, liet me verstaan dat een verdere samenwerking mogelijk zou zijn mits wij financieel extra inspanning zouden doen (lees extra sponsoring zouden geven). De gezondheid van ons bedrijf is me steeds heilig geweest en een leidraad in mijn beleid. Wat men vroeg zou onze toekomst in het gedrang kunnen brengen iets wat ik niet wilde.”

“In de zoektocht naar extra budget werd dus geopteerd de lopende overeenkomst eenzijdig te verbreken en in zee te gaan met een nieuwe partner die zelfs niet actief is in de World Tour!”

“Het moge duidelijk zijn dat niet het technologisch aspect van belang is geweest bij de keuze doch wel de financiële inbreng van de nieuwe partner. Ik betreur ten zeerste dat om financiële redenen een jarenlange en succesvolle samenwerking éénzijdig wordt opgezegd. Men vergeet van de zijde van het Management van Lotto-Dstny welke investeringen wij ook dit jaar weer deden opdat de renners ook volgend jaar op meer dan competitief materiaal zouden kunnen meestrijden op het hoogste niveau! Deze ontrouw en aangebrachte imagoschade en de verloren gegane investeringen zullen moeten vergoed worden. Spijtig dat ook ik met een financieel aspect moet eindigen maar de toekomst van mijn bedrijf en zijn werknemers zijn me zoals gezegd heilig.”

“Ridley lijkt dan ook uit naar de voorstellen waarmee het Management en of de Raad van Bestuur van Lotto-Dstny zullen komen om de geleden schade te herstellen.”