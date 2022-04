"Over Evenepoel kan je veel vertellen, maar in zíjn straten werd hij herboren na twee jaar duisternis”: buitenlandse pers lyrisch over Remco

WielrennenEn de buitenlandse pers genoot mee van Remco Evenepoel . De bewondering over onze landgrenzen is groot, zeker na die doodsmak in de Ronde van Lombardije van 2020. “In zíjn straten werd deze jongen herboren na twee jaar duisternis”, schrijft La Gazzetta. MARCA weet dat er nog veel meer komt: “Want Remco’s status van renner van wereldformaat is bij deze bevestigd.”

De gespecialiseerde wielerwebsite Cyclingnews zag Evenepoel een atypisch manoeuvre maken. “In het oudste Monument wordt meestaal aangeraden om zorgvuldig met de krachten om te gaan. Niet bij Remco. Hij toonde geen remmingen. Zijn rivalen zagen hem pas terug toen hij in Luik het podium beklom. De zege lijkt de allerlaatste stap te zijn in het lange herstel sinds zijn val in de Ronde van Lombardije van 2020. Sindsdien won hij wel, maar kampte hij ook met opvallende tegenslagen in grote koersen. In Luik-Bastenaken-Luik kende zijn dominantie geen grenzen. Hij was volledig ontketend op La Redoute na een venijnige aanval.”

“Remco Evenepoel wordt groot”, zo schrijft het Spaanse AS. “Het is verre van zijn eerste overwinning - hij heeft er al 26 -, en het wordt zeker niet de laatste, maar dit is wel een zege die zijn carrière markeert. Quick.Step heeft veel vertrouwen in hem. Na die harde val in Lombardije klimt hij beetje bij beetje de trap op. Grote rondes van drie weken lijken momenteel nog ver weg, maar in wedstrijden als Luik-Bastenaken-Luik is hij met díe kwaliteiten onmiskenbaar telkens favoriet. Dit succes kan hem alleen nog verder katapulteren.”

Volledig scherm "Evenepoel wordt groot" © AS

Ook het Italiaanse La Gazzetta dello Sport denkt terug aan die 15de augustus 2020. “Eindelijk Remco Evenepoel. Nota bene bij zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik. Via een spectaculaire actie die begon op La Redoute, op 29 kilometer van de aankomst. De groep probeerde, maar kon er niets tegen beginnen. 22 is hij, de Vlaming, die twee jaar geleden over een bruggetje viel, de dood in de ogen keek maar gered werd door takken. Vandaag is daar de triomf. De tranen bij de fans. Ofwel: het begin van het tijdperk Remco, de overlever. Want na die bekkenbreuk en longschade was de weg terug lang en zwaar. Heel zwaar. Toch stond hij op. Makkelijk was de terugkeer niet, denk maar aan de Giro, maar Remco haalde wel opnieuw een degelijk niveau. Nog niet dat van een klassiek Monument. Tot gisteren... Want in zíjn straten werd deze jongen herboren na twee jaar duisternis.”

Volledig scherm Remco Evenepoel op La Redoute. © BELGA

Remco Evenepoel redt “het Real Madrid van het wielrennen”, verwijst het Spaanse MARCA naar het tot gisteren povere voorjaar van Quick.Step Alpha-Vinyl. “Met dank aan Remco en zijn wereldklasse. Yves Lampaert vertelde eerder dat Real ook wel eens verliest. Maar eerlijk gezegd was de situatie van Quick.Step erger. Omdat wordt aangenomen dat ze altijd en overal moeten winnen. Zonder Evenepoel zou de ploeg in een diepe crisis zitten.”

“Over Evenepoel kan je trouwens veel vertellen”, gaat het verder. “Dat zijn houding niet positief is, bijvoorbeeld. Wel: als je wint, vergeet iedereen die zaken. Na deze prestatie kan je geen negatieve woorden meer schrijven. Hij behoort nu al tot de groteren. Hij speelde met de achtervolgers. Luik-Bastenaken-Luik heeft zijn status als wielrenner van wereldformaat bevestigd.”

Bekijk ook. Evenepoel: “Kippenvel om hier met de fans te staan”

Volledig scherm "Evenepoel redt het Real van het wielrennen." © Marca