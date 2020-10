Oude ploeg met jonge ideeën en véél Belgen: hoe Israël Start-Up Nation de hemel wil bestormen

Wielrennen Knieopera­tie voor Nairo Quintana: Colombiaan mogelijk maanden out

21 oktober Van Chris Froome mogen we stilaan zeggen dat zijn beste dagen achter rug liggen, maar wat met Nairo Quintana? De nog altijd maar 30-jarige Colombiaan wordt vandaag in Frankrijk geopereerd aan zijn linkerknie. De renner van Arkéa-Samsic zou volgens verschillende bronnen rondlopen met een breuk in zijn knieschijf. De Colombiaan liep die blessure op in de Tour na een val in de dertiende etappe met aankomst op de Pas de Peyrol. Bij die val waren onder meer ook Romain Bardet en Bauke Mollema (breuk in het spaakbeen) betrokken.