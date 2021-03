Organisatoren bijten van zich af na kritiek op kloof tussen mannen en vrouwen: “Dat prijzengeld doet er eigenlijk niet toe”

WielrennenDat het prijzengeld voor vrouwen in de koers minder is dan dat voor de mannen. Zo bleek nog een keer in de Omloop. Maar dat komt alleen omdat er minder geld is in het wielrennen voor vrouwen dan voor mannen. En wat doen ze dan best met dat weinige geld?, vragen de organisatoren. “Geven we meer prijzengeld? Of proberen we vrouwenwielrennen op andere manier populair te maken?”