Organisator Tomas Van Den Spiegel: “Pogacar zal blijven terugkeren tot hij de Ronde heeft gewonnen”

Ondertus­sen bij de concurren­tie: Van der Poel traint in Spanje, Pogacar in Monaco

Heeft het succes in Wevelgem ook een keerzijde? Wout van Aert ging diep in de regen en de koude - een aanslag op het lichaam. Een groot contrast met zijn grote concurrenten. Die kwamen zondag niet in actie en ontvluchtten heel bewust het gure Belgische weer. Mathieu van der Poel legt de laatste hand aan zijn voorbereiding in Spanje. Ook de komende dagen zal hij er in zachte temperaturen kunnen trainen. Tadej Pogacar keerde na de E3 Harelbeke terug naar huis om in Monaco te trainen. Pas eind deze week komt het duo terug naar België.