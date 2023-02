OPROEP. Ben je jonger dan 18 jaar en is wielrennen jouw grote passie? Laat het ons weten!

Hoe ziet het parcours eruit? Waar gaat u het best staan? Welke toppers tekenen present? Uw gids voor de Omloop

De start van het klassieke voorjaar staat voor de deur. In de Omloop gaat het peloton op zoek naar opvolgers voor Wout van Aert en Annemiek van Vleuten. Welke hellingen moeten de renners over? Wat zijn de hotspots langs het parcours? En welke toppers staan er aan de start? Alles wat u moet weten over de openingsklassieker, die u volledig kan volgen op HLN.