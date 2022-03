Oppermachtige Merlier wint massasprint in tweede etappe Tirreno

Wielrennen Oud maar nog niet out? Deze Monumenten­win­naars willen vooralsnog niet wijken

Van Avermaet, Gilbert, Sagan, Kristoff, Degenkolb, Terpstra. Samen 211 jaar oud. En het voorbije decennium goed voor elf Monumenten. De mot sluipt erin, voelden enkelen in de Omloop en Kuurne, maar wijken doen ze vooralsnog niet. No country for old men, dat klassieke voorjaar? Van Avermaet ontkrachtte alvast de stelling.

1 maart