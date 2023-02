Oppermachtig Jumbo-Visma neemt geen genoegen met alleen winnen: “We willen sportgeschiedenis schrijven”

WielrennenWinst in de Omloop, winst in Kuurne, in totaal met vier man op het podium, controle van start tot finish. De dominantie van Jumbo-Visma in het openingsweekend was verpletterend. En de lat gaat nog hoger: “Wij willen dat ze over twintig jaar nog over ons spreken.”

KIJK. Ploegleider Arthur van Dongen over de zege van Benoot

Patrick Lefevere spreekt over “dat geel” als hij het over Jumbo-Visma heeft. In zijn stem klinkt een mix van jaloezie, respect, bewondering en een beetje hartzeer. De Nederlanders hebben hem van de troon gestoten - twintig jaar lang was zijn ploeg de norm in het klassieke voorjaar, vandaag wordt zijn ploeg weggeblazen door ‘dat geel’.

2023 lijkt nog erger te worden dan 2022. Dylan van Baarle was outstanding in de Omloop, Tiesj Benoot was de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar net zo goed hadden Christophe Laporte of Nathan Van Hooydonck gewonnen. Twee dagen lang was het al Jumbo-Visma wat de klok sloeg. “We zijn nog wel eens dominant geweest, maar dit heb ik zelden gezien”, zei ploegleider Arthur van Dongen zondagnamiddag in Kuurne. Zich goed bewust van de verpletterende indruk die zijn ploeg maakt. De gezichtsbrede glimlach kan u zich ongetwijfeld inbeelden.

Volledig scherm © Photo News

Sportgeschiedenis schrijven

Jumbo-Visma is dit voorjaar ingegaan met een missie. Het team gaat er prat op een echte ploeg te zijn. Renners worden (mee) geselecteerd op basis van hun karakter en hun bereidheid om zich op te offeren voor een ploegmaat. Dat leidt al een aantal jaar tot succes in de klassiekers en de Tour. Mooi verhaal, maar nu is het tijd voor een volgende dimensie. Van Dongen: “’Samen winnen’ is onze slogan, maar intern hebben we sinds deze winter een nieuwe slogan: ‘Sportgeschiedenis schrijven’.”

Niet zomaar meer winnen dus, maar een erfenis nalaten voor de toekomst. Collectief winnen? Graag, maar liever nog imponerend, majestueus winnen. “Wij willen dat hier over twintig jaar nog over wordt gesproken”, zegt Van Dongen. Dit weekend was een aanzet. De wordt bij Jumbo-Visma héél hoog gelegd. “Dat doen we altijd”, zegt Van Dongen. “Dat is niet om ‘dikkenekkerig’ te zijn, we zijn dat aan onze stand verplicht.”

Ook Wout nog

Voorlopig is het een groot succesverhaal. And the best is yet to come. Want, zegt Eduardo Affini, een van die weinig bekende maar beresterke helpers in de ploeg: “Straks worden we nog sterker, want dan komt Wout er nog bij.”

“Klopt”, zegt Van Dongen. En dan duwt hij op de rem. “Maar de concurrentie wordt ook nog sterker. Jullie weten ook wie er dit weekend nog niet bij was.”

Van der Poel, Pogacar, Alaphilippe. Je kan geen geschiedenis schrijven zonder hen te kloppen.

Volledig scherm © Photo News