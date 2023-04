Opnieuw Soudal-Quick.Step: Josef Cerny verrast tegenstand met winst in proloog Ronde van Romandië

DE LAATSTE BELG. Kamiel Bonneu over de sfeer op La Redoute: “De politie moest de weg vrijmaken voor ons. Het leek net een bergetappe in de Tour”

Binnengesijpeld als 111de overlever in Luik, op bijna negentien minuten van de Belg met het witte broekje. Kamiel Bonneu (23) als laatste Belg over zijn koers die letterlijk in het water viel. “Nochtans ben ik op mijn best in zo'n hondenweer, maar ik reed in Luik de slechtste koers uit mijn carrière. Het was eerder overleven dan presteren.”